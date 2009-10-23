Mini vertu wendy signature luxury phone

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Network: GSM</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Frequenz: 900/1800/1900Mhz</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Weight: 125</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Talk time: 140-180m</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">style: Bar</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Standby-time: 120-160h</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Please view more detail or order the item at <a href="http://www.glob-won.com">www.glob-won.com</a></span></p>