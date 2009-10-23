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Mini vertu wendy signature luxury phone

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<p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Network:&nbsp;GSM</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Frequenz:&nbsp;900/1800/1900Mhz</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Weight:&nbsp;125</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Talk&nbsp;time:&nbsp;140-180m</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">style:&nbsp;Bar</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Standby-time:&nbsp;120-160h</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Arial’; mso-spacerun: ‘yes’;">Please view more detail or order the item at <a href="http://www.glob-won.com">www.glob-won.com</a></span></p&gt;

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