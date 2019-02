Mixtape: DJ Delz & Trey Songz “Jacking For Beatz”

<p>DJ Delz & Trey Songz – Jacking For BeatzZshare DL Link</p><p>1.Dj Delz & Trey Songz -Intro (Prod By Dj Delz)<br />2.Trey Songz-Over<br />3.Trey Songz-So Hard<br />4.Trey Songz-Lemonade<br />5.Trey Songz-Always Twisted<br />6.Trey Songz-Wake Up<br />7.Trey Songz Featuring Creed-Lil Freak (Dj Delz Remix)<br />8.Trey Songz-What Them Girls Like<br />9.Trey Songz-Whatever You Like<br />10.Trey Songz-Live Your Life<br />11.Trey Songz-Swagga Like Us<br />12.Trey Songz-Love Lockdown<br />13.Trey Songz-Gotta Belive It<br />14.Trey Songz-Got Money<br />15.Trey Songz-Paper Planes<br />16 .Trey Songz-Cuddy Buddy<br />17.Trey Songz-Bust Ya Windows<br />18.Trey Songz-Misunderstood<br />19.Trey Songz-Millie<br />20.Trey Songz-Its Me<br />21.Trey Songz-Barry Bondz<br />22.Trey Songz-Ring The Alarm<br />23.Trey Songz-Who You With<br />24.Trey Songz-Breathe<br />25.Trey Songz-Blue Magic<br />26.Trey Songz-D.O.A<br />27.Trey Songz- I Wanna Rock<br />28.Trey Songz-Best I Ever Had<br />29.Trey Songz-Ego<br />30.Creed & Dj Delz-Rider</p>

