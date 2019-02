BUYING NEW Gateway NV5385u 15.6Inch Laptop (Brown)

<noscript></noscript> <!– google_ad_section_start –><p><a href="http://www.zimbio.com/go/O7zCYJvXxAY/http://www.amazon.com/dp/B0032Z8KNO/?tag=bestseller2010-20"><img class=" t_Center" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Mo6k5U82L.jpg" border="0" alt="" width="500" height="410" /></a> <br /><br /><span style="font-size: medium;"><strong>Review of </strong></span><span><span style="font-size: medium;"><strong>Gateway NV5385u 15.6-Inch Laptop (Brown)</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium;"><strong>Product Description :</strong></span><br /><br /></span>Gateway NV5385u Notebook comes with these specs: AMD Turion Dual-Core Processor M500, Windows 7 Home Premium, 15.6-Inch HD Widescreen Ultrabright LED-backlit Display, AMD M880G Chipset, 4096MB DDR2 667MHz Memory, ATI Radeon HD 4200 Graphics, 500GB 5400RPM SATA Hard Drive, 4X Blu-ray Disc/DVD-Super Multi double-layer drive, Built-In Webcam, Multi-in-1 Digital Media Card Reader, Dolby Headphone Technology, High-Definition Audio Support, 802.11b/g/Draft-N WiFi CERTIFIED, 4 – USB 2.0 Ports, 1- HDMI, Multi-gesture Touchpad, 6-cell Li-ion Battery (4400 mAh), up to 2-hours 40 minutes of battery life, 5.84 lbs. | 2.65 kg (system unit only), AC Power Adapter, AC Power Cord, Wireless Setup Card, Registration/ Limited Warranty Card, Norton Internet Security 2009 (60-day trial) <br /><br /><br /><span style="font-size: medium;"><strong>Product Details :</strong></span><br /><br /> - Amazon Sales Rank: #752 in Personal Computers <br /> - Color: Brown <br /> - Brand: Gateway<br /> - Model: NV5385u<br /> - Dimensions: 1.46" h x 14.60" w x 9.80" l, 5.84 pounds <br /> - Hard Disk: 500GB<br /> - Display size: 15.6<br /><br /><br /></p><div><a href="http://www.zimbio.com/go/O7zCYJvXxAY/http://www.amazon.com/dp/B0032Z8KNO/?tag=bestseller2010-20"><span style="font-size: large;"><strong>>>Read More </strong></span><span><span style="font-size: large;"><strong>Gateway NV5385u</strong></span></span></a> <br /></div><p><span><br /></span></p>

Also On Global Grind: