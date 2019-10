View this post on Instagram

Had such a blast at our #NappilyEverAfter wrap party last night. Swipe for more pics! @lyriqbent we missed you! @mslynnwhitfield @camilleguaty @iambrittanyhall @larryjarahsims @michaelwrayii @rickywhittle @bingtracey @dariadjohns @marlabtalktome @haifaa.almansour @nikolettaskarlatos @theivyshowroom @nightlifelink @suiteloungeatl πŸ’‡πŸΎπŸ’‡πŸΎπŸ’‡πŸΎπŸ’œπŸ’œπŸ’œ